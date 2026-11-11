/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/சாலையோர பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து விபத்து
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:30 AM
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உளுந்துார்பேட்டை.: திருநாவலுார் அருகே சாலையோர பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
ஈரோடு அடுத்து பழையபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுந்தரம் மகன் சந்துரு, 28; டிரைவர். இவர், தனது நண்பர்களான கமலேஷ், அஜித்துரை ஆகியோருடன் சேலத்தில் இருந்து சென்னை நோக்கி காரில் சென்றார். நேற்று காலை 6:00 மணியளவில் உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த சின்னகுப்பம் அருகே திருச்சி – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் டிரைவர் உள்ளிட்ட 3 பேரும் சிறுகாயங்களின்றி தப்பினர்.
திருநாவலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.