﻿ காட்சி பொருளான குடிநீர் மினி டேங்க்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:47 AM
கள்ளக்குறிச்சி: அணைக்கரைகோட்டாலம் பகுதியில் பழுதான குடிநீர் மினி டேங்கினை சீரமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த அணைக்கரைகோட்டாலம் பகுதியில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன.
அப்பகுதியில் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும் குடிநீர் பற்றாக்குறை நீடித்த பகுதியில், தெருக்கள் மற்றும் சாலையோரம் குடிநீர் மினி டேங்க் அமைக்கப்பட்டது. இவை குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு பெரும் பயனாக இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில் குடிநீர் மினி டேங்க் பழுதாகி, கடந்த சில மாதங்களாக வெறும் காட்சி பொருளாக உள்ளது.
இதனை சீரமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
எனவே, பழுதான குடிநீர் மினி டேங்கினை சீரமைப்பதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.