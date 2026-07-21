/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:04 AM
அ நிறம் | அளவு
உளுந்துார்பேட்டை: திருநாவலுாரில் விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் விவசாய கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி முன்பு நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, ஒன்றிய தலைவர் முருகதாஸ் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட தலைவர் ஏழுமலை கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார்.
ஒன்றிய செயலாளர் ஏழுமலை, மா.கம்யூ., ஒன்றிய செயலாளர் ஜெயக்குமார், ஒன்றிய பொருளாளர் செல்வக்கண்ணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.