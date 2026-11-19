கள்ளக்குறிச்சி திடீர் சோதனை: 250 கிலோ பிளாஸ்டிக் பறிமுதல்
கள்ளக்குறிச்சி திடீர் சோதனை: 250 கிலோ பிளாஸ்டிக் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:05 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:54 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் நடத்தப்பட்ட திடீர் சோதனையில் 250 கிலோ அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. இதுகுறித்து புகார் எழுந்த நிலையில் நகராட்சி ஆணையர் பானுமதி உத்தரவின்பேரில் தமிழ்நாடு மாசுகட்டுப்பாட்டு வாரியம் விழுப்புரம் அலுவலக உதவி பொறியாளர் கதிர்வேல் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர் சையத் காதர் ஆகியோர் தலைமையில் திடீர் கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி கடைவீதி, காந்தி ரோடு, துருகம் ரோடு, குளத்து மேட்டு தெருவில் ஆகிய பகுதிகளில் 12 கடைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இதில் 250 கிலோ ஒருமுறை பயன்படுத்தி, துாக்கி எறியக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அவர்களிடமிருந்து மொத்தம் ரூ.11,500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு நகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தப்பட்டது. இப்பணியில் நகராட்சி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் சத்யராஜ், துாய்மை இந்தியா திட்ட பரப்புரையாளர்கள் அகிலா, இளவரசி, பாரதலட்சுமி, சத்யா, ராஜேஷ் மற்றும் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.