/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/பெட்டிக்கடையில் குட்கா பறிமுதல்: ஒருவர் கைது
UPDATED : அக் 24, 2026 01:17 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:14 AM
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உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே 2 கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் ஒருவரை கைது செய்தனர்.
பரிந்தல் பகுதியில் பெட்டிக்கடையில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்கள் விறுப்பதாக எலவனாசூர்கோட்டை போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று சோதனை செய்து, அங்கு பதுக்கி வைத்திருந்த 2 கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து பரிந்தல் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தோஷம், 32; என்பவரை கைது செய்தனர்.