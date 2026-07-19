தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/கமிட்டிகளில் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் ரூ. 211 கோடி!கடந்தாண்டில் 1 லட்சம் விவசாயிகள் பயன்

கமிட்டிகளில் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் ரூ. 211 கோடி!கடந்தாண்டில் 1 லட்சம் விவசாயிகள் பயன்

கமிட்டிகளில் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் ரூ. 211 கோடி!கடந்தாண்டில் 1 லட்சம் விவசாயிகள் பயன்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:46 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:46 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 7 கமிட்டிகளில் கடந்தாண்டில் 210.74 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 75,711 டன் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, 1,01,448 விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், வேளாண்மை விற்பனைக்குழு கட்டுப்பாட்டின்கீழ், கள்ளக்குறிச்சி, உளுந்துார்பேட்டை, சங்கராபுரம், மணலுார்பேட்டை, தியாகதுருகம், சின்னசேலம், திருநாவலுார் ஆகிய மார்க்கெட் கமிட்டிகள் இயங்கி வருகிறது. இங்கு, விவசாயிகள் சாகுபடி செய்த நெல், உளுந்து, மணிலா, மக்காசோளம், எள் உள்ளிட்ட விளைபொருட்கள் கொள்முதல் செய்கின்றனர்.

கடந்த 2025 - 2026ம் ஆண்டில் கள்ளக்குறிச்சி கமிட்டியில் 32 ஆயிரத்து 228 விவசாயிகள் மூலம் 64 கோடியே 24 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 11 ஆயிரத்து 850 டன் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. உளுந்துார்பேட்டை கமிட்டியில் 41 ஆயிரத்து 660 விவசாயிகள் மூலம் 91 கோடியே 91 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 30 ஆயிரத்து 951 டன் விளைபொருட்கள், சங்கராபுரம் கமிட்டியில் 6 ஆயிரத்து 707 விவசாயிகள் மூலம் 22 கோடியே 39 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 10 ஆயிரத்து 820 டன் விளைபொருட்கள், மணலுார்பேட்டை கமிட்டியில் 4 ஆயிரத்து 731 விவசாயிகள் மூலம் 6 கோடியே 63 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 12 ஆயிரத்து 930 டன் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது.

தியாகதுருகம் கமிட்டியில் 10 ஆயிரத்து 177 விவசாயிகள் மூலம் 18 கோடியே 58 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 6 ஆயிரத்து 766 டன் விளைபொருட்கள், சின்னசேலம் கமிட்டியில் 1961 விவசாயிகள் மூலம் 3 கோடியே 28 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 276 டன் விளைபொருட்கள், திருநாவலுார் கமிட்டியில் 3 ஆயிரத்து 984 விவசாயிகள் மூலம் 3 கோடியே 68 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 1115 டன் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன.

இதன் மூலம் கடந்த 2025 - 2026ம் ஆண்டில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மார்க்கெட் கமிட்டிகளில் 210 கோடியே 74 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 75 ஆயிரத்து 711 மெட்ரிக் டன் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. இதன்மூலம் ஒரு லட்சத்து ஓராயிரத்து 448 விவசாயிகள் பயன்பெற்றுள்ளனர்.

இதேபோல் நடப்பாண்டு 2026 ஏப். 1 முதல் ஜூன் 30 வரை 70 கோடியே 29 லட்சத்து 18 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான 13 ஆயிரத்து 571 மெட்ரிக் டன் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. இதன்மூலம் 24 ஆயிரத்து 831 விவசாயிகள் பயன்பெற்றுள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us