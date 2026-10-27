குளித்தலையில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., பேரணி

ADDED : அக் 27, 2026 05:26 AM
குளித்தலை; குளித்தலை கடம்பனேஸ்வரர் கோவில் தேர் வீதியில், ஆர்.எஸ்.எஸ்., 101ம் ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு அணிவகுப்பு பேரணி நடைபெற்றது.
போலீஸ் ஸ்டேஷன், ஒருங்கிணைந்த நீதி-மன்றம், தாலுகா அலுவலகம், பஸ் ஸ்டாண்ட், எ நகராட்சி அலுவலகம், பஜனை மடம் கடைவீதி, காவிரி நகர், வழியாக கடம்பர் கோவிலில் பேரணி நிறைவு பெற்றது. ஆர்.எஸ்.எஸ்., தொண்டர்கள் சீருடை அணிந்து பேரணியில் கலந்து கொண்டனர். நிறைவாக இந்து முன்ன-ணியின் கொடியை ஏற்றி மரியாதை செய்தனர்.
தொடர்ந்து பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்-கூட்டத்தில் வலையப்பட்டி சீதா ராஜாராமன், பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி முதல்வர் சந்திர-மோகன், கரூர் ஜில்லா சங்கத்தார் குமாரசுவாமி, பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோர், ஆர்.எஸ்.எஸ்., கொள்கையின் நோக்கம் மற்றும் பொதுமக்க-ளுக்கு ஆற்றி வரும் அர்ப்பணிப்பு குறித்து பேசினர்.
டி.எஸ்.பி., மணிகண்டன் தலைமையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.