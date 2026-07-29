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சோளம் அறுவடை நிறைவு பெற்ற நிலையில் அவுரி சாகுபடி

சோளம் அறுவடை நிறைவு பெற்ற நிலையில் அவுரி சாகுபடி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:49 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:49 AM

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கரூர்; அமராவதி அணை பாசன பகுதிகளில், சோளம் அறுவடை நிறைவடைந்த நிலையில், தழைச்சத்-துக்காக அவுரி பயிரிடும் பணியில் விவசாயிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலை பேட்டை அமரா-வதி அணையில் இருந்து, நெல் சாகுபடிக்காக ஆண்டுதோறும் ஆடி மாத இறுதியில் தண்ணீர் திறப்பது வழக்கம். ஆனால், அமராவதி அணையின் நீர்மட்டம், 33 அடியை தாண்டியுள்-ளது. இதனால், அமராவதி ஆற்றில் முன்கூட்டியே தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. மேலும், அம-ராவதி ஆற்றின் பாசன பகுதிகளான கிருஷ்ணரா-யபுரம், அரவக்குறிச்சி, க.பரமத்தி, தான்தோன்றி-மலை வட்டாரங்களில் விவசாயிகள், மழையை நம்பி சோளம் பயிரிட்டனர். தற்போது, சோளம் முற்றிய நிலையில் அறுவடை பணி துவங்கி-யுள்ளது.

இதுகுறித்து, விவசாயிகள் கூறியதாவது: மழையை நம்பி பயிரிடப்பட்ட சோளம், தற்போது அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கோழி தீவனம், பிஸ்கட் மற்றும் உணவுக்காக சோளம் அதிகளவில் பயன்படுகிறது. கடந்தாண்டு, 100 கிலோ கொண்ட ஒரு மூட்டை, 5,000 ரூபாய் வரை விலை போனது. தற்போது, 4,000 ரூபாய்க்குதான் விலை போகிறது. காரணம், ஆடி மாதத்தில் மழை பெய்யாமல் காற்று அடிக்க வேண்டும். ஆனால், நடப்பு ஆடி மாதத்தில் சிறிது மழை பெய்ததால், விலை அதிகரிக்கவில்லை.மேலும், கேரளா உள்ளிட்ட நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி-களில், மழை பெய்ய தொடங்கியுள்ளது. இதனால், அமராவதி அணையின் நீர்மட்டம் அதிகரிக்கும். அப்போது, பாசனத்துக்காக அமராவதி ஆற்றில் இருந்து, கூடுதல் தண்ணீர் திறந்து விடப்படும். நெல் சாகுபடிக்காக, சோளம் அறுவடையை தீவி-ரப்படுத்தியுள்ளோம். அறுவடை முடிந்த பிறகு, நெல் சாகுபடிக்காக, தழைச்சத்து எனப்படும், அவுரி பயிரிட நிலத்தை தயார்

படுத்தி வருகிறோம். இவ்வாறு, அவர்கள் தெரி-வித்தனர்.

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