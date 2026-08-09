ADDED : ஆக 09, 2026 05:23 AM
கரூர்:கரூர் வழக்கறிஞர்கள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டம், தலைவர் மாரப்பன் தலைமையில், நீதிமன்ற வளாக சங்க அலுவலகத்தில் நடந்தது.
அதில்,
கரூர் நீதிமன்றத்தில் பழுதடைந்துள்ள லிப்ட்டை சரி செய்ய வேண்டும்,
நீதிமன்றங்களில் வழக்கறிஞர்கள் அமரும் வகையில், இருக்கை வசதிகளை
செய்து தர வேண்டும், நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள, சாலைகளை சீரமைக்க
வேண்டும், நீதிமன்ற படிக்கட்டுகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் செல்லும்
வகையில், சாய்வு தளம் அமைக்க வேண்டும் என்பன போன்ற கோரிக்கைகளை
வலியுறுத்தி வரும், 11 வரை நீதிமன்ற புறக்கணிப்பில் ஈடுபடுவது,
வரும், 12ல் மீண்டும் சங்க பொதுக்குழுவை கூட்டி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை
குறித்து ஆலோசிப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டது.
கூட்டத்தில்,
துணைத்தலைவர் தர்மசேனன், செயலாளர் நகுல்சாமி, இணை செயலாளர் ரமேஷ்,
பொருளாளர் நாகேஸ்வரன் உள்பட வக்கீல்கள் பங்கேற்றனர்.