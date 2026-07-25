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பஸ் ஸ்டாண்ட் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்

பஸ் ஸ்டாண்ட் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:17 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:17 AM

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கரூர்:கரூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில், நடைபாதையில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் நேற்று அகற்றப்பட்டன.

கரூர் அருகே திருமாநிலையூரில், கடந்த சில மாதங்களாக, புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் செயல்படுகிறது. பஸ் ஸ்டாண்டில் கட்டப்பட்டுள்ள கடைகளுக்கு முன், நடைபாதையும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு, பொதுமக்கள் நடந்து கூட செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. இதுகுறித்து, நமது நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது.

இதையடுத்து, நேற்று காலை கரூர் மாநகராட்சி உதவி ஆணையாளர் ேஹமா தலைமையில், மாநகராட்சி ஊழியர்கள் நடைபாதையில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர். இதனால், கரூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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