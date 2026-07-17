கிருஷ்ணராயபுரத்தில் வளர்ச்சி பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு
கிருஷ்ணராயபுரத்தில் வளர்ச்சி பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:01 AM
கரூர்:கிருஷ்ணராயபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை, கலெக்டர் முத்துக்
குமரன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
இதில்,
மாயனுாரில், 2.21 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மணவாசி முதல் மொடக்கு சாலை வரை
புதிய தார்சாலை அமைக்கும் பணிகள், மேல்முனையனுார் ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிலைப் பள்ளியில், 18 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய வகுப்பறை
கட்டும் பணிகள் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க
உத்தவிட்டார். தொடர்ந்து, சேவகனுாரில் உள்ள ரேஷன் கடையில் பொருட்களின்
தரம் குறித்து ஆய்வு செய்தார்.
பள்ளி மாணவர்கள் தங்கும் சமூகநீதி
விடுதியில் உள்ள அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் புதிதாக கட்டப்பட்டு
வரும் நுாலக கட்டடம் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு, ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து, கிருஷ்ணராயபுரம் தாசில்தார் அலுவலகத்தில்
பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பதிவறையில் உள்ள கோப்புகள் மற்றும் பொது
மக்களுக்கு வழங்கப்படும் அரசின் சேவைகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார்.