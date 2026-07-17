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இன்று முதல் இணையதளம் வாயிலாக சுய கணக்கெடுப்பு தொடக்கம்

இன்று முதல் இணையதளம் வாயிலாக சுய கணக்கெடுப்பு தொடக்கம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:00 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:00 AM

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கரூர்:இன்று முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில், இணையதளம் வாயிலாக சுயகணக்கெடுப்பு தொடங்குகிறது.

கரூர் மாவட்டத்தில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் ஆக., 1 முதல் 31 வரை வீட்டு பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணி, 2027 பிப்ரவரி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப்பணி என இரண்டு கட்டங்களாக நடக்கிறது. இந்த கணக்கெடுப்பு பணி, டிஜிட்டல் முறையில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இதில், பொதுமக்கள் தங்களது தகவல்களை தாங்களே பதிவு செய்து கொள்ளும் வகையில், சுயகணக்கெடுப்பு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, இன்று முதல் (17ம் தேதி) 31 வரையிலான, 15 நாட்களில் https://se.census.gov.in எனும் இணைய

தளத்தில் தங்களுக்குரிய மொழிகளை தேர்வு செய்து, பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இணைய தளத்தில் கேட்கப்படும், 33 கேள்விகளுக்கும் முழுமையாகவும், ஒரே மொழியினை பயன்படுத்தி விடையளிக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் தங்களது மொபைல் எண்ணை கொண்டு விபரங்களை பதிவு செய்யலாம்.

ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு தொலைபேசி எண் வாயிலாக மட்டுமே பதிவு செய்ய வேண்டும். கேள்விகளுக்கு விடையளித்த பின், தனித்துவமான 11 இலக்க சுய கணக்கெடுப்பு அடையாள எண்கள் எஸ்.எம்.எஸ்., வாயிலாக தெரிவிக்கப்படும்.

இந்த எண்ணை பொதுமக்கள் தவறாமல் குறித்து வைத்துக் கொண்டு, வீடு தேடிவரும் கணக்கெடுப்பாளரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். மேலும் தகவல்களுக்கு 04324- 255366 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

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