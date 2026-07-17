நில உரிமையாளர்களின் அனுமதியின்றி உயர் மின் அழுத்த கோபுரம் அமைப்பு
நில உரிமையாளர்களின் அனுமதியின்றி உயர் மின் அழுத்த கோபுரம் அமைப்பு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:02 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த பஞ்சப்பட்டி, மாகாளிப்பட்டி, கழுகூர், கீரனுார்
பகுதிகளில் தனியார் காற்றாலைகள் நிறுவப்பட்டு வருகின்றன.
இதில்
தயாரிக்கப்படும் மின்சாரம், உயர் மின்னழுத்த கோபுர மின் கம்பிகள்
வழியாக கொண்டு செல்லப்பட்டு, திருச்சி மாவட்டம் மொண்டிப்பட்டி
தமிழ்நாடு காகித ஆலை மற்றும் மணப்பாறை சிப்காட் ஆகிய இடங்களுக்கு
மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இதற்காக தோகைமலை
சுற்றுவட்டார பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில், உயர் மின்னழுத்த
கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.இவைகளை ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட
நீர்நிலைகள் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் வழியாக அமைத்து வருகின்றனர்.
குளித்தலை அருகே பொன்னம்பட்டியை சேர்ந்த கருப்பண்ணன் அவரது மனைவி
அம்சு, மயில்வாகனன், தனம் மற்றும் அண்ணாதுரை ஆகியோரின் பெயர்களில்
உள்ள நிலங்கள் வழியாக உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்களை அமைத்து உள்ளனர்.
இதில் கருப்பண்ணன் வாரிசுகளில் மயில்வாகனன் என்பவரிடம் மட்டுமே
தனியார் காற்றாலை நிறுவத்தினர், கோபுரம் அமைக்க கையெழுத்து
வாங்கியுள்ளனர்.
ஆனால் இந்த இடமானது கூட்டு பட்டாவாக உள்ளது.
இவ்வாறு கூட்டு பட்டாவாக இருக்கும் நிலையில், ஒரு நபரிடம் மட்டும்
எவ்வாறு கையெழுத்து வாங்கி இவர்கள் உயர் மின் கோபுரங்களை
அமைக்கின்றனர் என்று நிலத்தின் பட்டாதாரர்கள் கேட்டனர். இது
குறித்து தோகைமலை காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில்,
உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்களை அமைத்து மின் கம்பிகள் இணைப்பு
கொடுப்பதற்கு, நேற்று முன்தினம் மாலை தனியார் காற்றாலை
நிர்வாகத்தினர் பொன்னம்பட்டி பகுதியில் உள்ள அவர்களது இடத்திற்கு
வந்துள்ளனர். தங்களின் அனுமதி இல்லாமல் எவ்வாறு உயர் மின்னழுத்த
கோபுரம் அமைத்து, மின் கம்பிகளை இணைப்பு செய்கிறீர்கள் என்று
கேட்டனர். அப்போது அவர்கள் கருப்பண்ணன் மகள் தனம், மனைவி அம்சு
ஆகியோரை அங்கிருந்து விரட்ட முற்பட்டபோது, அதனை கேட்க வந்த தனம்
கணவர் மற்றும் அவரது மருமகன் ஜெகன் ஆகிய இருவரையும் போலீசார் தாக்கி
உள்ளனர். இதில் காயமடைந்த தனத்தின் கணவர் மணப்பாறையில் உள்ள தனியார்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். பின்னர் சம்பவ இடத்தில்
வக்கீல் வந்த பிறகு பணிகளை தொடராமல் அங்கிருந்து சென்றனர்.