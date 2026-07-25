/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ இரும்பு கம்பி திருட்டு ஒப்பந்ததாரர் புகார்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:14 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த மருதுார் டவுன் பஞ்., அலுவலகத்தில், புதிய கட்டுமான பணி கடந்த
மூன்று மாதங்களாக நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணிக்காக, இரும்பு
கம்பிகள் வெட்டப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது.
கடந்த, 12ம் தேதி
பணிகளை முடித்துவிட்டு, மறுநாள் வந்து பார்த்தபோது. வெட்டப்பட்டு
இருந்த, 250 கிலோ இரும்பு கம்பிகளை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றுள்ளனர்.
இதையடுத்து, அங்குள்ள 'சிசிடிவி' கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை
வைத்து திருடிய மர்ம நபர்களை கண்டறிய வேண்டும் என, ஒப்பந்ததாரர்
வேலுசாமி குளித்தலை போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.