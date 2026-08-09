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கரூர் தான்தோன்றிமலையில் வளர்ச்சி திட்டப்பணி ஆய்வு

கரூர் தான்தோன்றிமலையில் வளர்ச்சி திட்டப்பணி ஆய்வு

ADDED : ஆக 09, 2026 05:27 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:27 AM

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கரூர்:கரூர், தான்தோன்றிமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட மேலப்பாளையம், ஜெகதாபி, வெள்ளியணை ஆகிய பஞ்சாயத்துகளின், வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை கலெக்டர் முத்துக்குமரன் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

மேலப்பாளையம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சை, மருத்துவமனையின் பராமரிப்பு, அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மருந்துகள் இருப்பு நிலை ஆகியவை குறித்து மருத்துவர்கள், செவிலியர்களிடம் கேட்டறிந்தார். நோயாளிகளுக்கு முறையான சிகிச்சை வழங்க அறிவுரை வழங்கினார்.

இதையடுத்து, அல்லாளிக் கவுண்டனுாரில் மாநில சிறப்பு உதவி திட்டத்தின் கீழ், 2.63 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கால்வாயின் குறுக்கே கட்டப்பட்டு வரும், புதிய உயர்மட்ட பாலம் பணிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

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