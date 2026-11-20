/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/குரு ஜெயந்தி விழா பக்தர்கள் தரிசனம்
ADDED : நவ 20, 2026 04:04 AM
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கரூர்:கரூர் மாவட்டம், நன்செய் புகழூர் அக்ரஹாரத்தில் குரு ஜெயந்தி விழா நடந்தது.
இதை
முன்னிட்டு கடந்த, 16-ம் தேதி கணபதி ஹோமத்துடன் பூஜை துவங்கியது.
தொடர்ந்து, தேவதைகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
அன்று
மாலை வேதமுகம் மற்றும் உபநிடத சொற்பொழிவு நடந்தது. இரண்டாம் நாளான
17-ம் தேதி, பக்தர்கள் ஜாதக தோஷத்திலிருந்து விடுபடவும், நீண்ட
ஆரோக்கியம் பெறவும் வேண்டி சிறப்பு நட்சத்திர ஹோமம் நடந்தது. மூன்றாம்
நாளான நேற்று முன்தினம் சம்பாவனை அளித்தல் நிகழ்ச்சி நடந்தது. நிறைவு
நாளான நேற்று மதியம், 12:00 மணியளவில் சிறப்பு பூஜை நடந்து. ஏராளமான
பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். அனைவருக்கும் அன்னதானம்
வழங்கப்பட்டது.