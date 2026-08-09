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பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடிய ஐவர் கைது; 2 பைக் பறிமுதல்

பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடிய ஐவர் கைது; 2 பைக் பறிமுதல்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:24 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:24 AM

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குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த சிந்தாமணிப்பட்டி அருகே, விராலிப்பட்டி முட்புதர் பகுதியில், சிலர் பணம் வைத்து சூதாடுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதன்படி, நேற்று முன்தினம் மாலை சம்பவ இடத்தை போலீசார் சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது கடவூர் மாரியப்பன், 60, ஆண்டியப்பன், 45, முத்தம்பட்டி வீரமலை, 40, குஜிலியம்பாறை மணிகண்டன், 47, பாளையம் பழனிசாமி, 36, மற்றும் 10 பேர் பணம் வைத்த சூதாடி கொண்டிருந்தனர்.இதில் ஐந்து பேர் போலீசாரிடம் சிக்கினர். மற்றவர்கள் தப்பி விட்டனர். இவர்கள் ஐந்து பேரும் கைது செய்யப்பட்டு, இரண்டு ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் பைக் மற்றும் 36 ஆயிரத்து, 460 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. சிந்தாமணிப்பட்டி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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