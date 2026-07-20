/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ குட்கா பொருட்கள் பதுக்கியவர் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:27 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த சத்தியமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்த சக்திவேல், 28, லாரி
டிரைவர். இவர் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து, ஹான்ஸ் எனப்படும் குட்கா
புகையிை, பொருட்களை வாங்கி, பல்வேறு கிராமங்களுக்கு விற்பனை
செய்வது வழக்கம்.
குளித்தலை போலீசார், நேற்று முன்தினம் மாலை
அய்யர்மலை அரசு கல்லுாரி எதிரே, குப்பமேட்டில் உள்ள தோட்டத்து
வீட்டில் சோதனை செய்தனர்.அப்போது அங்கு நான்கு மூட்டைகளில் பதுக்கி
வைத்திருந்த, ஹான்ஸ் பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர்,
சக்திவேலை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.