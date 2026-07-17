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கரூரில் வீசும் அனல் காற்றால் மக்கள் பாதிப்பு

கரூரில் வீசும் அனல் காற்றால் மக்கள் பாதிப்பு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:53 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:53 AM

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கரூர்:கரூரில், அனல் காற்று வீசுவதால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில், கோடைக்காலம் முடிந்த நிலையில் கூட, 100 டிகிரியை தாண்டிய வெப்பம் தொடர்கிறது. திருவள்ளூர், மதுரை, கரூர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மற்றும் வேலுார் மாவட்டங்களில், ஒரு சில இடங்களில் வெப்ப அலை வீசும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், கரூரில் பல இடங்களில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலால், மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.தேசிய, மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் மதிய வேளையில் ரோட்டில் தண்ணீர் தேங்கியது போல கானல் நீர் தோற்றம் காண்பவர்களை வியக்க வைக்கிறது. குழந்தைகள், முதியவர்கள் மதிய வேளையில் வெளியே வருவதை தவிர்த்து வீட்டிற்குள் முடங்கியுள்ளனர். உடலில் போதிய எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவர்கள், அதிக வியர்வை காரணமாக சளி பிடித்தல், காய்ச்சல், உஷ்ணத்தால் வயிற்று வலி உள்ளிட்ட நோய்களால் பாதிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

அனல் காற்றால் மனித உடலில் நீர்ச்சத்து குறைபாடு, வெப்ப பக்கவாதம் மற்றும் சோர்வு போன்ற உடல்நலக் கோளாறுகள் ஏற்படும். மக்கள் அதிகளவில் தண்ணீர், பழங்கள், பழச்சாறுகள் பருக வேண்டும். பறவைகள், விலங்குகள் தண்ணீர் கிடைக்காமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். வீடுகளில் பறவைகள், விலங்குகளுக்கு தண்ணீர் வைக்க மக்கள் முன்வர வேண்டும்.-

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