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போலீசார் விசாரணைக்கு சென்றவர் மயக்கமடைந்ததால் பரபரப்பு

போலீசார் விசாரணைக்கு சென்றவர் மயக்கமடைந்ததால் பரபரப்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:48 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:48 AM

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கரூர்:வேலாயுதம்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு, விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டு, மயக்கமடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கரூர் மாவட்டம், வேலாயுதம்பாளையம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்ததாக, மேல ஒரத்தை பகுதியை சேர்ந்த ரூபன், 30, என்ற வாலிபரை, நேற்று காலை போலீசார் விசாரணைக்கு, போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். சிறிது நேரத்தில் அவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டு, மயங்கி கீழே விழுந்துள்ளார். அவரை உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் உதவியுடன் மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வேலாயுதம்பாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

வேலாயுதம்பாளையம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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