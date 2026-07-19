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மூச்சுத்திணறலால் ரைஸ்மில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

மூச்சுத்திணறலால் ரைஸ்மில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:44 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:44 AM

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குளித்தலை:தஞ்சாவூர் மாவட்டம், வல்லம் செல்வவிநாயகர் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் பிரகாஷ், 38. இவர் லாலாபேட்டை மேம்பாலம் அருகே உள்ள, ரைஸ் மில்லில் கடந்த நான்கு மாதங்களாக, கூலி வேலை செய்து வந்தார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் அதிகாலை தனது அறையில் துாங்கிக் கொண்டிருந்தபோது மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது.

அவருடன் வேலை பார்க்கும் ஸ்ரீதர் என்பவர், தனியார் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் குளித்தலை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தார். அங்கு பணியில் இருந்த மருத்துவர்கள், ஏற்கனவே பிரகாஷ் இறந்து விட்டதாக கூறினர். லாலாபேட்டை போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி உடல் கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

இது குறித்து பிரகாஷ் மனைவி ஆனந்த்லட்சுமி, 36, கொடுத்த புகாரின்படி லாலாபேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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