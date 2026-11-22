/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மனைவி மாயம் கணவர் புகார்
ADDED : நவ 21, 2026 04:30 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த மாயனுார் சந்தைப்பேட்டை தெருவை சேர்ந்தவர் கலைவாணன், 40; கரூர் மாநகராட்சி தற்காலிக துாய்மைப்பணியாளர்.
இவரது மனைவி கார்த்திகை ஜோதி, 34. தம்பதிக்கு, இரண்டு மகன்கள்.
இந்நிலையில், மனைவி கார்த்திகை ஜோதி, நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:00 மணி
முதல் காணவில்லை. எங்கு சென்றார் என்பது தெரியவில்லை. இதுகுறித்து
கலைவாணன் அளித்த புகார்டி, மாயனுார் போலீசார், காணாமல் போன கார்த்திகை
ஜோதியை தேடி வருகின்றனர்.