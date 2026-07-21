/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ சிவப்பு சோளம் அறுவடை பணியில் தொழிலாளர்கள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:43 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்; கோவக்குளம் கிராமத்தில், சாகுபடி செய்யப்பட்-டுள்ள சிவப்பு சோளம் அறுவடை பணிகளில் விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த கோவக்குளம், பிச்சம்-பட்டி, தாராபுரத்தனுார், தொட்டியப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில், சிவப்பு சோளம் சாகுபடி செய்துள்-ளனர். கிணற்று நீர் பாசன முறையில் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படுகிறது. தற்போது விளைச்சல் கண்டுள்ள சிவப்பு சோளம் பயிர்களை, கூலி தொழிலாளர்களை கொண்டு அறுவடை செய்யும் பணி நடந்து வருகிறது. மேலும் கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக சோளத்-தட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பகுதியில், 50 ஏக்கர் பரப்பளவில் சோளம் பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. குறைந்த நாட்களில் வரு-மானம் தரக்கூடிய பயிர் என்பதால், விவசாயிகள் சோளம் சாகுபடிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்துள்-ளனர்.