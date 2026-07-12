/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மரக்கன்றுகளை பராமரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:04 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:மேட்டுப்பட்டி சாலை யில் நடப்பட்ட மரக்கன்றுகளுக்கு, தண்ணீர் ஊற்றும் பணி நடந்தது.
கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த மேட்டுப்பட்டி கிராமத்தில் சாலையோரம், 200க்கும் மேற்பட்ட வேம்பு, புளியன், ஈட்டி, புங்கன் மரக்கன்றுகளை, பஞ்சாயத்தில் உள்ள 100 நாள் திட்ட தொழிலாளர்கள் கொண்டு நடப்பட்டுள்ளது. மரக்கன்றுகளை சுற்றி தடுப்பு வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.தற்போது வெயில் அதிகமாக இருப்பதால், மரக்கன்றுகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையில், 100 நாள் திட்ட தொழிலாளர்களை கொண்டு தண்ணீர் ஊற்றும் பணி நடந்தது.