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கவீஸ்வரர் கோவிலில் 10ம் ஆண்டு வருஷாபிஷேகம்

கவீஸ்வரர் கோவிலில் 10ம் ஆண்டு வருஷாபிஷேகம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:23 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:23 AM

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கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரியில், கவீஸ்வரர் கோவில், 10ம் ஆண்டு வருஷாபிஷேகம் நேற்று நடந்தது.

கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை கிரிஜாம்பாள் சமேத கவீஸ்வரர் கோவில், 10ம் ஆண்டு வரு-ஷாபிஷேகம் நேற்று நடந்தது. இதையொட்டி, காலை, 7:00 மணிக்கு, கணபதி பிரார்த்தனை, வேதபாராயணம், கணபதி ஹோமம், நவக்கிரஹ ஹோமம், அஸ்டதிக்பாலகர் ஹோமம், ருத்திர ஹோமம், நட்சத்திர ஹோமம், மஹாபூர்ணாவதி ஆகியவை நடந்தது. பகல், 12:00 மணிக்கு, கவீஸ்வரர், கிரிஜாம்பா-ளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் மஹா தீபாராதனை நடந்தது. இதில் திரளான பக்-தர்கள் கலந்துகொண்டனர். அனைவருக்கும் தீர்த்தப் பிரசாதம் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கப்-பட்டன. மாலை, 6:00 மணிக்கு, ஸ்வர ராக பரதா-லயா நுண்கலைப்பள்ளி இயக்குனர்கள் ஜெயவீர-பண்டியன், சூர்ய கலா ஜெயவீர பாண்டியன் ஆகி-யோரின் பரத நாட்டிய நிகழ்ச்சி நடந்தது.

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