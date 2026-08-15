/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ 1.12 லட்சம் மரக்கன்று நடும் திட்டம்
ADDED : ஆக 13, 2026 03:05 AM
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சூளகிரி: சூளகிரி ஒன்றியம், புக்கசாகரம் கிராமத்தில், தனியார் நிறுவ-னத்தின் சமூக பொறுப்பு நிதியிலிருந்து, 34 ஏக்கரில், 1 லட்சத்து, 12,500 மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் திட்டத்தை, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் நேற்று துவக்கி வைத்தார்.
மொத்தம், 120க்கும் மேற்பட்ட நாட்டு மர வகைகள் நடவு செய்யப்பட்டு, 'ஆரண்யம்' என்ற பசுமை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மண்டலம் உரு-வாக்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம், மண் மற்றும் நீர்-வள பாதுகாப்பு, நிலத்தடி நீர் மேம்பாடு, பல்லுயிர் பெருக்கம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவை சிறப்பாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.