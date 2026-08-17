தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ கிரிக்கெட் விளையாட்டில் பிரச்னை நண்பரை தாக்கியவருக்கு 'காப்பு'

கிரிக்கெட் விளையாட்டில் பிரச்னை நண்பரை தாக்கியவருக்கு 'காப்பு'

கிரிக்கெட் விளையாட்டில் பிரச்னை நண்பரை தாக்கியவருக்கு 'காப்பு'

ADDED : ஆக 13, 2026 03:04 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 03:04 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஓசூர்: ஓசூர், மூக்கண்டப்பள்ளி தேசிங்கு நகரை சேர்ந்தவர் சூர்யபி-ரகாஷ், 27. தனியார் நிறுவன ஊழியர்; இவரும், அதே பகுதியை சேர்ந்த ஜிம் உரிமையாளர் சதீஷ், 28, என்பவரும் நண்பர்கள். கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன், இருவரும் ஒரே அணியில் கிரிக்கெட் விளையாடினர். அப்போது, சதீஷ் பந்து வீசும்போது, அதிக ரன்களை வழங்கினார்.

இதனால், சூர்யபிரகாஷ் கேள்வி எழுப்பியதுடன், கேலி செய்து, மற்ற வீரர்களிடமும் அது பற்றி கூறி வந்தார்.இதனால் கடந்த, 10ம் தேதி மதியம், 3:45 மணிக்கு, சூர்யபி-ரகாஷ் வீட்டிற்கு சென்ற சதீஷ், அவரிடம் கேள்வி எழுப்பி வாக்-குவாதம் செய்ததுடன், அவரை கையாலும், கல்லாலும் தாக்கி மிரட்டினார். இதில் காயமடைந்த சூர்யபிரகாஷ் புகார் படி, சிப்காட் போலீசார், சதீஷை நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us