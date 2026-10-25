/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ எம்.சாண்ட் கடத்திய 2 லாரிகள் பறிமுதல்
ADDED : அக் 24, 2026 04:07 AM
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ஓசூர்: தமிழக எல்லையான ஓசூர் பல்லுார் சந்திப்பு சாலையில், பேகேப்பள்ளி வி.ஏ.ஓ., ஆனந்தன் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் வாகன சோதனை செய்தனர். அவ்வழியாக தனித்தனி-யாக வந்த இரு லாரிகளை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது, தமிழக அரசின் தடையை மீறி, தொரப்பள்ளி கிராமத்திலிருந்து, கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருக்கு ஒரு லாரியில், 5 யூனிட்டும், மற்றொரு லாரியில், 6 யூனிட்டும் எம்.சாண்ட் கடத்தி செல்வது தெரிந்தது.
இரு லாரிகளையும் பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், சிப்காட் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்-தனர். வி.ஏ.ஓ., ஆனந்தன் புகார்படி, லாரி டிரைவர்களான ஓசூர் அருகே கொல்லப்பள்-ளியை சேர்ந்த ஜாகீர் அகமது, 38, தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு அருகே பொம்மரஹள்-ளியை சேர்ந்த மனோகரன், 52, ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர். லாரி உரிமையாளர்-களை தேடி வருகின்றனர்.