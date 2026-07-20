கனிமங்கள் கடத்தியதாக 3 வாகனங்கள் பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:48 AM
கிருஷ்ணகிரி: கனிமங்கள் கடத்தியதாக, மூன்று வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்-யப்பட்டன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூர் டவுன் ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ., அசோக்குமார் மற்றும் போலீசார், அசோக் பில்லர் சர்க்கிள் பகு-தியில், நேற்று முன்தினம் இரவு வாகன சோதனை செய்தனர். அப்-போது அவ்வழியாக வந்த, டிப்பர் லாரியை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது, ராயக்கோட்டையிலிருந்து, ஓசூருக்கு உரிய அனு-மதி சீட்டு இல்லாமல், 2 யூனிட் ஜல்லி கற்களை கொண்டு செல்-வது தெரிந்தது. லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார், டிரைவர் மற்றும் உரிமையாளர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
* போச்சம்பள்ளி ஸ்டேஷன் எஸ்.எஸ்.ஐ., பழனியம்மாள் மற்றும் போலீசார், காட்டாகரம் பகுதியில் ரோந்து சென்ற போது, அப்பகுதியிலிருந்து, பெரிய கொட்டகுளம் கிராமத்திற்கு, 6 யூனிட் கற்களை டிப்பர் லாரியில் கடத்தி செல்வது தெரிந்தது. லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார், பெரிய கொட்டகுளம் பகு-தியை சேர்ந்த லாரி உரிமையாளர் சுகுணா, அதே பகுதியை சேர்ந்த டிரைவர் காமராஜ் ஆகிய இருவர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.* ஊத்தங்கரை அருகே பெரியதள்ளப்பாடி வி.ஏ.ஓ., முருகன் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர், அப்பகுதியில் உள்ள அரசு துவக்-கப்பள்ளி அருகே, நேற்று முன்தினம் வாகன சோதனை செய்-தனர். அப்போது, பெரிய தள்ளப்பாடியிலிருந்து சிங்காரப்பேட்-டைக்கு, ஒரு யூனிட் எம்.சாண்ட் கடத்தி சென்ற டிராக்டரை பறி-முதல் செய்து, சிங்காரப்பேட்டை போலீசில் ஒப்படைத்தனர். பெரிய தள்ளப்பாடியை சேர்ந்த டிராக்டர் டிரைவர் பெரியசாமி, 25, மீது வழக்கு பதிந்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.