/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/அண்ணன், தாயை தாக்கிய தம்பிக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:22 AM
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கிருஷ்ணகிரி: பர்கூர் அடுத்த கணமூரை சேர்ந்தவர் குள்ளோடன், 55, விவ-சாயி. கடந்த, 14ல், இவரது நிலத்தில் அருகில் வசிக்கும் அவரது தம்பி சந்திரன், 40, வளர்க்கும் ஆடுகள் மேய்ந்துள்ளது.
இதுகு-றித்து தட்டி கேட்ட குள்ளோடன் மற்றும் அவரது தாய் நாகம்மாள், 70, ஆகியோரை சந்திரன் உருட்டு கட்டையால் தாக்-கினார். இதில், படுகாயமடைந்த அவர்கள், பர்கூர் அரசு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். இதுகுறித்து பர்கூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.