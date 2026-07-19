மாரியம்மன் கோவிலில் திவ்ய ஜோதி தரிசனம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:10 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில், ஆடி மாத பிறப்-பையொட்டி நடந்த திவ்ய ஜோதி தரிசனத்தில், ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சிக்குட்பட்ட, சென்னை சாலையில் பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில் நேற்று முன்தினம் இரவு, ஆடி மாத பிறப்பையொட்டி திவ்ய ஜோதி தரிசனம் நடந்தது. இதில், கோவில் முழுவதும் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, 1,008 அகல் விளக்குகளால் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் அம்மனை வழிபட்டனர்.வரும், 24, 31ம் தேதி ஆடி வெள்ளிக்கிழமைகளில் அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம், விசேஷ பூஜைகளும், ஆடிப்பெருக்கான ஆக.,3ல், பால்குட ஊர்வலம் எடுக்கும் நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது. ஆக.,7, வெள்ளிக்கிழமை அம்மனுக்கு வளையல் அலங்கார சிறப்பு பூஜை, ஆடி அமாவாசை தினமான ஆக.,12ல், அம்மன் ரதோற்சவம் மற்றும் ஊஞ்சல் உற்சவம் நடக்கிறது. ஆடி கடைசி வெள்ளியான ஆக.,14ல், 1,008 புடவைகளால் அம்மன் பீடம் அலங்கரிக்கப்பட்டு புடவை அலங்காரத்தில் அம்மன் காட்சி தருவார். இதில், பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மன் அருள் பெறவேண்டுமென கோவில் நிர்வாகத்தினர் கேட்டு கொண்டுள்-ளனர்.