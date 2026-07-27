/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ இந்து முன்னணி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:09 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ராம்நகரில், இந்து முன்னணி சார்பில் நேற்று காலை ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாநகர துணைத்த-லைவர் லிங்கராஜ் தலைமை வகித்தார். பொதுச்
செயலாளர் கார்த்திக் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட தலைவர் கலைகோபி, மாநில நிர்வாக குழு உறுப்பினர் உமேஷ் ஆகியோர் கண்டன உரையாற்றினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆலய தரி-சன கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி, கோஷங்களை எழுப்பினர். மேலும், டில்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நடத்திய போராட்டத்திற்கு கண்டனம் தெரி-விக்கப்பட்டது. அகில இந்திய விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத், வட தமி-ழக இணை செயலாளர் விஷ்ணு குமார், பஜ்ரங்தள் மாநில ஒருங்-கிணைப்பாளர் கிரண் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.