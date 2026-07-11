பொது வினியோக திட்டம் இன்று சிறப்பு குறைதீர் கூட்டம்
பொது வினியோக திட்டம் இன்று சிறப்பு குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:40 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இன்று (11ம் தேதி) பொதுவினியோகத் திட்டம் குறித்த பொதுமக்கள் சிறப்பு குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது.
இது குறித்து மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், பொதுவினியோக திட்டத்தில் காணப்படும் குறைகளை களைவ-தற்கும், மக்களின் குறைகளை கேட்டு உடனுக்-குடன் அவற்றை நிவர்த்தி செய்யவும், ரேஷன் அட்டைகளில் பெயர் திருத்தம், சேர்த்தல், நீக்கல் மற்றும் முகவரி மாற்றம் போன்ற கோரிக்கை-களை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு இன்று (11ம் தேதி) கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 8 தாலுகாவில் உள்ள பகுதிகளில், பொதுமக்கள் சிறப்பு குறைதீர் கூட்டம், சம்மந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவ-லர்களால் நடத்தப்படுகிறது.
அதன்படி, கிருஷ்ணகிரி தாலுகாவில் பெரிய-முத்துார் பஞ்., சுண்டக்காப்பட்டி கிராமத்திலும், ஓசூர் - முகுலப்பள்ளி, போச்சம்பள்ளி -கோட்டப்-பட்டி, ஊத்தங்கரை - தீர்த்தகிரிவலசை, பர்கூர் - மஜீத்கொல்லஹள்ளி, சூளகிரி - பெல்லட்டி, தேன்கனிக்கோட்டை - எஸ்.உச்சப்பள்ளி, அஞ்-செட்டி -தேவன்தொட்டி என, 8 கிராமங்களில் நடக்கிறது. இதில், பொதுமக்கள் தங்கள் குறை-களை வட்ட வழங்கல் அலுவலரிடம் மனுவாக அளித்து பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.