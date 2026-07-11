/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மது போதையில் தகராறு 4 பேர் மீது வழக்கு பதிவு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:42 AM
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கிருஷ்ணகிரி; பர்கூர் அடுத்த தீர்த்தகிரிபட்டியை சேர்ந்தவர் ஸ்ரீஹரி, 26, கூலித் தொழிலாளி. இவரும், அதே பகுதியை சேர்ந்த தனியார் நிறுவன ஊழியர் விஜய், 25, என்பவரும் கடந்த, 8ல், ஒன்றாக மது அருந்தினர்.
அப்போது தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. தகவலறிந்து அங்கு வந்து தட்டிக் கேட்ட ஸ்ரீஹரியின் தந்தை அண்ணாமலை, 56, என்பவருடனும் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து விஜய், அவரது நண்பரான பிரபாகரன், 34, ஆகியோர் சேர்ந்து, ஸ்ரீஹரி, அண்ணாமலை இருவரையும் தாக்கி-யுள்ளனர். படுகாயமடைந்த இருவரும் கிருஷ்ண-கிரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்-றனர். அண்ணாமலை புகார்படி, அவரை தாக்கிய இருவர் மீதும் பர்கூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்-தனர்.அதேபோல, விஜய் அளித்த புகார்படி அண்ணா-மலை மீதும் அவரது மகன் ஸ்ரீஹரி மீதும் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.