அஞ்சலக ஓய்வூதியர் குறைதீர் நாள் கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:42 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரியில் வரும், 17ல் அஞ்சலக ஓய்வூதியர்களுக்கான குறைதீர் நாள் கூட்டம் நடக்கிறது.
இது குறித்து கிருஷ்ணகிரி, அஞ்சலக கோட்ட கண்காணிப்பாளர் பார்த்திபன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:கிருஷ்ணகிரி கோட்ட அளவிலான, அஞ்சலக ஓய்வூதியர்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் வரும், 17 காலை, 11:00 மணியளவில் நடக்கிறது. கிருஷ்ணகிரி கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் உள்ள, கிருஷ்ணகிரி தலைமை அஞ்சல் அலுவலகத்தின் முதல் தளத்தில் நடக்கும் கூட்டத்திற்கு, ஓய்வூதியர்கள், தங்கள் குறைகளை அனுப்பலாம்.
ஓய்வூதியதாரர்கள், தங்கள் புகார்களை 'Pension Adalat' என தபால் உறையின் மீது எழுதி, அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர், கிருஷ்ணகிரி கோட்டம், கிருஷ்ணகிரி 635 001 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். உங்கள் ஓய்வூதிய கணக்கு எண், ஓய்வூதியம் தொடர்பான பிற விபரங்கள், குறைகளையும் குறிப்பிட்டு எழுதவும். சட்டரீதியான பிரச்னை, அரசின் கொள்கை சார்ந்த குறைகளை தவிர்க்கவும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.