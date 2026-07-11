/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பெண்ணை கத்தியால் தாக்கிய மூவர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:43 AM
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கிருஷ்ணகிரி; ஊத்தங்கரை அடுத்த கஞ்சனுாரை சேர்ந்தவர் சவுந்தர்யா, 28. இவரது கணவர் சதீஷ். இவர்கள் குடும்பத்தினருக்கும், சதீஷின் சகோதரர் மதுக்-குட்டி குடும்பத்தினருக்கும் இடையே முன்வி-ரோதம் இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில் கடந்த, 7ல், ஏற்பட்ட தகராறில் சவுந்தர்யாவை, மதுக்குட்டி, 36, குள்ளம்மாள், 57, சேட்டு, 43, ஆகியோர் சேர்ந்து தாக்கியுள்ளனர். மதுக்குட்டி கத்தியால் தாக்கியதில் படுகாயம-டைந்த சவுந்தர்யா, ஊத்தங்கரை அரசு மருத்துவ-மனையில் சிகிச்சை பெற்றார். இதுகுறித்து நேற்று முன்தினம் அவர் அளித்த புகார்படி, சாமல்பட்டி போலீசார், அவரை தாக்கிய மூவர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.