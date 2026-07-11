பாசன கால்வாய் சீரமைப்பு பணியை ஆய்வு செய்த எம்.எல்.ஏ.,
பாசன கால்வாய் சீரமைப்பு பணியை ஆய்வு செய்த எம்.எல்.ஏ.,
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:44 AM
சூளகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணையிலிருந்து ஆண்டுதோறும் முதல் மற்றும் இரண்டாம் போக பாசனத்திற்கு, வலது, இடது கால்வாய்களில் தண்ணீர் திறக்கப்படும். அதன் மூலம், 8,000 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்.
கடந்தாண்டு பாசன கால்வாய்களை சீரமைக்கும் பணி துவங்கி நடந்து வருகிறது. ஆலுார் முதல், சூளகிரி வரை நடந்து வரும் இடது கால்வாய் பணிகளை, வேப்பனஹள்ளி, தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சீனிவாசன் நேற்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். 8.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சீர-மைப்பு பணிகள் நடந்து வருவதாகவும், 80 சதவீத பணிகள் நிறைவு பெற்று விட்டதாகவும், எம்.எல்.ஏ., சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
பணிகளை விரைவில் முடித்து, பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து வரும் நிலையில், கார் செல்ல முடியாத இடங்களுக்கு, பைக்கில் சென்று எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு பணியை
மேற்கொண்டார்.
பணிகளை விரைந்து முடிக்குமாறு அதிகாரி-களை கேட்டுக்கொண்ட எம்.எல்.ஏ., சீனிவாசன், இம்மாத இறுதிக்குள் அனைத்து பணிகளும் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு, விவசாயிகளின் பயன்பாட்டிற்காகப் போர்க்கால அடிப்படையில் தண்ணீர் திறந்து விடப்படும் என உறுதிய-ளித்தார்.