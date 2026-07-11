வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில் கும்பாபிேஷக விழா

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:44 AM
ஓசூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அருகே மாசிநா-யக்கனப்பள்ளி கிராமத்தில், பழமையான வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில் உள்ளது. 100 ஆண்டுக்கு முன் கோவிலை புதுப்பித்து கும்பாபிேஷகம் செய்தனர். மீண்டும் கோவில் சிதிலமடைந்த நிலையில், 3.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், ஊர் மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து, அதே இடத்தில் புதிதாக வீர ஆஞ்சநேயர் கோவிலை கற்களால் கட்டியுள்-ளனர்.
அயோத்தி ராமர் கோவிலின் கருவறையில், பிர-திஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள குழந்தை ராமர் சிலையை செதுக்கிய பிரபல சிற்பி அருண் யோகிராஜ், வீர ஆஞ்சநேயர் சிலையை செதுக்கி கொடுத்துள்ளார். அச்சிலை கோவிலில் பிர-திஷ்டை செய்யப்பட்டு, கும்பாபி ேஷக விழா கடந்த, 8ம் தேதி துவங்கியது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான கும்பாபிேஷகம் நேற்று காலை நடந்தது.தொடர்ந்து, வீர ஆஞ்சநேயர் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. ஓசூர் மாநகர மேயர் சத்யா, கிரசர் ஓனர்ஸ் பெடரேசன் தலைவர் சம்பங்கி, பா.ஜ., முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் நாகராஜ், முன்னாள் ஒன்றியக்குழு தலைவர் புஷ்பா சர்வேஷ், முன்னாள் கவுன்சிலர் சம்பத் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.