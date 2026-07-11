அங்கன்வாடி திட்டத்தை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
அங்கன்வாடி திட்டத்தை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:45 AM
கிருஷ்ணகிரி; அங்கன்வாடி திட்டத்தை தனியார் மயமாக்கு-வதை கண்டித்து, மாலை நேர ஆர்ப்பாட்டம் நடந்-தது.
அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மற்றும் உதவியாளர் சங்கம் சார்பில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் முன், அங்கன்வாடி திட்டத்தை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து நேற்று மாலை நேர ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைலவர் தேவி தலைமை வகித்தார். செய-லாளர் சுஜாதா, பொருளாளர் மஞ்சு, மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் மஞ்சுளா ஆகியோர் முன்-னிலை வகித்தனர். சி.ஐ.டி.யூ., மாவட்ட செய-லாளர் ஸ்ரீதர் நன்றி கூறினார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், அங்கன்வாடி திட்டத்தை தனியார் மயம் என்ற பெயரில் சீர் குலைக்க வேண்டாம். அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உத-வியாளர்களை அரசு ஊழியர்களாக்க வேண்டும்.
அங்கன்வாடி மற்றும் உதவியாளர்களுக்கு ஓய்வு பெறும் போது, கடைசி மாத ஊதியத்தில் பாதியை அகவிலைப்படியுடன் கூடிய பென்ஷ-னாக வழங்க வேண்டும். உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்-படி பணிக்கொடையாக அங்கன்வாடி ஊழியர்க-ளுக்கு, 10 லட்சம் ரூபாய், உதவியாளர்களுக்கு, 5 லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும்.
குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு எந்தவித நிபந்தனையும் இன்றி காலிப் பணியி-டங்களை நிரப்ப வேண்டும். 10 ஆண்டுகள் பணி முடித்த அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட, 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.