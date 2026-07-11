சட்ட ஆலோசகர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:46 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எஸ்.பி., அனிதாவுக்கு நீதிமன்ற பணிகள் மேற்கொள்ள சட்ட ஆலோ-சகர் பதவிக்கு விருப்பமுள்ளவர்கள் விண்ணப்-பிக்கலாம்.
இது குறித்து மாவட்ட எஸ்.பி., அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:மாவட்ட எஸ்.பி.,க்களுக்கு, நீதிமன்ற பணிகள் தொடர்பான பணிகள் மேற்கொள்ளவும், ஆலோ-சனை வழங்கவும் சட்ட ஆலோசகர் பதவி, தமி-ழக அரசால் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எஸ்.பி., அனிதாவுக்கு, நீதிமன்ற பணிகள் தொடர்பான சட்ட ஆலோசகர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பமுள்ளவர்கள் வரும், 20க்குள் தங்கள் விண்ணப்பங்களை காவல் கண்காணிப்பாளர், மாவட்ட காவல் அலு-வலகம், கிருஷ்ணகிரி என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள், தகுதி வாய்ந்த பல்க-லைக்கழகம் மூலமாக பி.எல்., அதற்கு நிகரான சட்டம் சம்மந்தப்பட்ட பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் உயர்நீதி-மன்றம் அல்லது நீதிமன்றம் குறித்த பணிகள் மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு பார்க-வுன்சிலில் பதிவு செய்த, எவ்வித குற்றவழக்கு-களும் நிலுவையில் இல்லாதவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். இதில், தேர்வாகும் நபர்-களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாதம், 20,000 ரூபாய் தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படும். தேர்வான-வர்களுடைய பணி திருப்தி அளிக்காத பட்-சத்தில், அவருடைய ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்து வேறு ஒருவரை நியமிக்க மாவட்ட எஸ்.பி.,க்கு அதிகாரம் உண்டு.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.