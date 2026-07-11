கம்பத்தை மாற்றி அமைக்க தயக்கம் ஒரு மாதமாக நிற்கும் பாலம் பணி
கம்பத்தை மாற்றி அமைக்க தயக்கம் ஒரு மாதமாக நிற்கும் பாலம் பணி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:47 AM
ஓசூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ஒன்றியம், தொரப்பள்ளி பஞ்.,க்கு உட்பட்ட திப்பாளம் கிரா-மத்தில், ஏராளமான குடும்பங்கள் உள்ளன. இக்கி-ராமத்தில் உள்ள குமுதேப்பள்ளி கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலையின் குறுக்கே, மழை காலங்-களில் ஏரி உபரிநீர் செல்லும் வகையில் ஓடை உள்ளது.
அதிகளவு நீர் செல்லும் நேரங்களில், குமுதேப்-பள்ளி சாலை நீரில் மூழ்கி விடும். அப்போது, திப்-பாளம் கிராம மக்களால் அவசர தேவைக்கு கூட வெளியே வர முடியாத நிலை உருவாகும். மாணவ, மாணவியர் பள்ளி, கல்லுாரி செல்ல முடியாது.அதனால், ஓடையின் மீது பாலம் அமைக்க வேண்டும் என, கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்-தனர். அதையேற்று, 70 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிய பாலம் கட்டும் பணி கடந்த மாதம் துவங்கி-யது.பாலம் கட்டும் இடத்தில், தங்களது நிலமும் சேர்ந்திருப்பதாக கூறி, தனிநபர்கள் சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அதனால், வருவாய்த்துறை மூலம் சர்வே செய்யப்பட்டு, பாலம் கட்ட தடை-யில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், பாலம் கட்டும் இடத்தில் உள்ள மின்கம்பங்களை மாற்றி கொடுக்காததால், கடந்த ஒரு மாதமாக பாலம் கட்டும் பணி துவங்கப்
படாமல் நிற்கிறது.
மின்வாரியத்திடம் கடிதம் கொடுத்தும், அதிகாரிகள் மெத்தனமாக இருப்பதால், பாலம் கட்டும் பணி முடங்கியுள்ளது. வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை
எழுந்துள்ளது.