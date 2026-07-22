தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஒற்றை யானையால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

ஒற்றை யானையால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

ஒற்றை யானையால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:52 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:52 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தேன்கனிக்கோட்டை:கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் வனக்கோட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட அய்யூர் வனத்தில் ஏராளமான யானைகள் உள்ளன.

அய்யூர் சோதனைச்சாவடியிலிருந்து, பெட்டமுகிலாளம் மலை கிராமம் வரை கிட்டத்தட்ட, 20 கி.மீ., துாரத்திற்கு, அடர்ந்த காட்டின் நடுவே தார்ச்சாலை செல்கிறது. இதனால், யானை உள்ளிட்ட பல்வேறு வன விலங்குகள், அவ்வப்போது சாலையை கடப்பது வாடிக்கையான ஒன்றாக உள்ளது. நேற்று நண்பகல், 12:00 மணிக்கு, வனத்திலிருந்து வெளியேறிய ஒற்றை ஆண் யானை, பெட்டமுகிலாளம் சாலையில் ஹாயாக நடந்து சென்றது. யானையை கண்ட வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர்.யானை அங்கிருந்து செல்லும் வரை, சாலையின் இருபுறமும் வாகன ஓட்டிகள் சிறிது துார இடைவெளியில் காத்திருந்தனர். யானை அங்கிருந்து சென்ற பின், வாகன போக்குவரத்து சீரானது. பெட்டமுகிலாளம் சாலையை அடிக்கடி யானை, காட்டெருமை போன்ற வன விலங்குகள் கடப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் அதிக சத்தம் எழுப்பாமல், வன விலங்குகளுக்கு தொல்லை கொடுக்காமல் செல்ல வேண்டும் என, வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us