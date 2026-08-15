/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ கஞ்சா விற்ற முதியவர் கைது
ADDED : ஆக 14, 2026 04:39 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அஞ்செட்டி அடுத்த கோட்டையூரை சேர்ந்த முதியவர் கிருஷ்ணன், 78. இவர், கஞ்சா விற்பனை மற்றும் கடத்தலில் ஈடுபடுவதாக அஞ்செட்டி போலீசாருக்கு ரக-சிய தகவல் கிடைத்தது.
நேற்று முன்தினம் அஞ்செட்டி எஸ்.ஐ., சங்கர் மற்றும் போலீசார் கோரிப்பாளையம் கூட்ரோடு அருகே, அஞ்செட்டியில் இருந்து உரிகம் செல்லும் சாலையில் நின்றிருந்த கிருஷ்ணனை மடக்கி சோதனையிட்டதில், 50 கிராம் கஞ்சா இருந்ததும், அதை விற்பனைக்கு எடுத்து சென்றதும் தெரிந்தது. போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.