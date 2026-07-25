தண்ணீர் பிரச்னையை கண்டித்து மக்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம்
தண்ணீர் பிரச்னையை கண்டித்து மக்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:28 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி அடுத்த பெல்லம்பள்ளி பஞ்., அட்-டப்பள்ளம் - பாலிகானுார் கிராம மக்கள், தங்கள் பகுதியில் நிலவும் தண்ணீர் பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வலியுறுத்தி, நேற்று உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முகுந்தன், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட-வர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
அப்போது கிராம மக்கள் கூறியதாவது:அட்டப்பள்ளம் - -பாலிகானுார் நீரேற்று பகிர்மான திட்டத்தில், அட்டப்பள்ளம் தென்பெண்ணை ஆற்றின் ஒரு பகுதியில் இருந்து, மின்மோட்டார் மூலம் பாலிகானுாரில் உள்ள கிணறுக்கு, 3 கி.மீ., துாரம் குழாய்கள் மூலம் தண்ணீர் நிரப்பி, அங்கி-ருந்து கால்வாய்கள் மூலம் பிற கிராமங்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இத்திட்டம் மூலம், 300 ஏக்கர் விளைநிலங்களும், 50-க்கும் மேற்பட்ட திறந்த வெளி கிணறு கள், ஆழ்துளை கிணறுகள் பயன் பெற்றன. இத்திட்டம் தொழில்-நுட்ப குறைபாட்டால் அடிக்கடி முடங்கி விடுகி-றது. புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இவ்-வாறு கூறினர்.
மின்மோட்டார் பொருத்தப்பட்டுள்ள இடத்தில், கிராம மக்களுடன் ஆய்வு செய்த
எம்.எல்.ஏ., முகுந்தன் கூறுகையில், ''4 ஆண்டுக-ளுக்கு முன்பு, பொறியாளர்கள் குழு ஆய்வு செய்த அடிப்படையில், தென்பெண்ணை ஆற்றில் இருந்து கால்வாய் மூலம் பட்டிபாரை ஏரி மற்றும் கீழ்நுாக்கி கிராமம் மூலம் பாலிகானுார் ஏரிக்கு தண்ணீர் கொண்டு வருவதே நிரந்தர தீர்வாக அமையும். இதில் இடைப்பட்ட, 200 மீட்டருக்கு தொட்டிபாலமும், மீதி இடத்திற்கு கால்வாயும் அமைக்க வேண்டும். இத்திட்டத்தை செயல்படுத்-துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து கலெக்டர், நீர்வளத்துறை அலுவலர்களின் கவ-னத்திற்கு கொண்டு சென்று தீர்வு காணப்படும்,'' என்றார்.