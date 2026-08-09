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கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு பிளஸ் 2 மாணவி தற்கொலை

கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு பிளஸ் 2 மாணவி தற்கொலை

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:12 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:12 AM

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கெலமங்கலம்: ஓசூர் அருகே, தேர்வில் மதிப்பெண் குறைந்ததால், கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு, பள்ளி மாணவி தற்கொலை செய்து

கொண்டுள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அடுத்த எஸ்.முதுகானப்பள்ளி அருகே தின்னுாரை சேர்ந்தவர் சென்னகிருஷ்ணா, 51, விவசாயி. இவரது, 2வது மனைவியின் மகள் அனுபா, 17, தேன்கனிக்கோட்-டையிலுள்ள தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்தார். பள்-ளியில் நடந்த இடைப்பருவ தேர்வில், குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்துள்ளார்.அதனால் பள்ளி நிர்வாகம் தரப்பில் கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன், அவரது தந்தைக்கு போன் செய்து, அனுபா படிப்பு சம்பந்த-மாக நேரில் பேச அழைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம், பள்ளிக்கு சென்று திரும்பிய மாணவி அனுபா, வீட்டின் மாடியிலுள்ள அறைக்கு சென்றார். அவர் மீண்டும் கீழே இறங்கி வராததால், அவரது பாட்டி ஆஞ்-சம்மா இரவு, 8:30 மணிக்கு மாடிக்கு சென்று பார்த்தார். அங்கு சேலையில் அனுபா துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரிந்தது.

கெலமங்கலம் போலீசார் சடலத்தை மீட்டு, மாணவி தற்கொலை செய்வதற்கு முன் எழுதிய, கடிதம் ஒன்றை கைப்பற்றினர். அதில், தேர்வில் மதிப்பெண் குறைந்ததால், தமிழ் மற்றும் கணக்கு ஆசிரியர்கள் கண்டித்ததாகவும், மதிப்பெண் குறைந்-ததால், தற்கொலை செய்வதாகவும், அதில் எழுதி இருந்ததாக, போலீசார் தெரிவித்தனர். போலீசார் தொடர்ந்து, விசாரணை மேற்-கொண்டு வருகின்றனர்.

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