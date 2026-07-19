ஓசூரில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:15 AM
ஓசூர்: ஓசூரில், சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே இயங்கும் பூ மார்க்கெட்டுகள் முன், தேசிய நெடுஞ்சாலை சர்வீஸ் சாலை-யோரம், நடைபாதையை ஆக்கிரமிப்பு செய்து வியாபாரிகள் பூக்க-டைகள் வைத்திருந்தனர். அதை சமீபத்தில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் அகற்றியது. அதன் தொடர்ச்சியாக, ஓசூரில் உள்ள தேன்கனிக்-கோட்டை சாலையில், சப்-கலெக்டர் அலுவலகம் முன் துவங்கி, ஆர்.சி., தேவாலயம் வரை, சாலையின் இருபுறமும் ஆக்கிரமிப்பு செய்து, கடைகள் மற்றும் தனியார் கட்டடங்களுக்கு படிக்கட்-டுகள் கட்டப்பட்டிருந்தன.
இதை, போலீஸ் பாதுகாப்புடன், மாநகராட்சி நிர்வாகம் நேற்று பொக்லைன் மூலம் இடித்து அகற்றியது. இது, பொதுமக்கள் மத்-தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதேபோல், ஓசூர் தாலுகா அலுவலக சாலையில் அதிகளவில் ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன. அதனால், பைக், ஆட்டோக்கள் செல்லும் போதே இச்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே, இச்சாலையிலும் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு கடைகளையும் அகற்ற வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.