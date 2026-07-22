/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ கார் மோதி தொழிலாளி பலி
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:48 AM
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கிருஷ்ணகிரி:திருவண்ணாமலை
மாவட்டம், மேல்சிலம்பாடியை சேர்ந்தவர் சடையன், 55,
கூலித்தொழிலாளி. நேற்று முன்தினம் ஹோண்டா டியோ ஸ்கூட்டரில் சென்றார்.
மதியம், 1:00 மணியளவில் செந்தாரப்பள்ளி அருகே கிருஷ்ணகிரி -
திருவண்ணாமலை சாலையில் சென்றபோது, எதிரில் வேகமாக வந்த ஹோண்டா அமேஸ்
கார் மோதி பலியானார்.
கந்திகுப்பம் போலீசார், காரை ஓட்டி வந்த கர்நாடக
மாநிலம், பெங்களூரு கங்காபுரம் சாலையை சேர்ந்த ஸ்ரீராம்குமார், 50,
என்பவர் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.