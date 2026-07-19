/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ முன்னாள் மாணவர் சந்திப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:21 PM
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மதுரை: மதுரை சவுராஷ்டிரா கல்லுாரியில் 1995 ல் பி.காம்., படித்த மாணவர்கள் தங்கள் 30வது ஆண்டு சந்திப்பு நிகழ்வாக ‘விழுதுகள் – 95’ ஐ கல்லுாரியில் கொண்டாடினர்.
இதில் உள்நாடு, வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்திருந்த பலமாணவர்கள் பங்கேற்று, கல்லுாரிகாலத்திய நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர். தங்களுக்கு கற்பித்த பேராசிரியர்களை கவுரவித்து, கலந்துரையாடினர். இவ்விழாவில் ‘விழுதுகர் முன்னாள் மாணவர்கள் ஆதரவு நிதி’ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.