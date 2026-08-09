/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ முன்னாள் மாணவர்கள் ரூ.1 கோடி கல்வி நிதி
ADDED : ஜூலை 24, 2026 04:30 PM
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திருப்பரங்குன்றம்: மதுரை தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லுாரியில் 2001ல் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் 170 பேர் குடும்பத்தினருடன் பங்கேற்று கல்லுாரி நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
கல்லுாரி முதல்வர் அசோக்குமார், முன்னாள் மாணவர் சங்கத் துணைத் தலைவர் தங்கவேல் குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தனர். கல்லுாரி தலைவர் ஹரி தியாகராஜன் காணொலியில் பேசுகையில், ‘பிறருக்கு உதவுவதே மனித வாழ்வின் உயர்ந்த நோக்கம். அதை செயல்படுத்தும் வகையில் மாணவர்களின் கல்வி நலனுக்காக அறக்கட்டளை நிதியை உருவாக்கி தொடர்ந்து பங்களித்து வரும் முன்னாள் மாணவர்களை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும்’ என்றார்.
கல்வி அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 1.02 கோடி மதிப்புள்ள காசோலையை முன்னாள் மாணவர்கள் வழங்கினர். முன்னாள் மாணவர் ராஜ் விக்னேஷ் ஒருங்கிணைத்தார். ஜெயப்பிரகாஷ் நன்றி கூறினார்.