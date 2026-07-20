பெங்களூரா மாம்பழ விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM
மதுரை: மதுரையில் ‘தோத்தாபுரி’ எனப்படும் பெங்களூரா ரக மா சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசின் சந்தை இடையீட்டு திட்டத்தின் கீழ் இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.
நடப்பு பருவத்தில் மதுரையில் 5405 எக்டேரில் மா பயிரிடப்படுகிறது. இதில் தோத்தாபுரி எனப்படும் பெங்களூரா ரக பரப்பளவு 2049 எக்டேர். இந்த ரக மாம்பழங்கள் அறுவடைக்கு வரும் பருவத்தில் விலை வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதால் பெங்களூரா ரகத்திற்கான சந்தை இடையீட்டு திட்டத்தினை தமிழக அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகள் இழப்பீடு பெறலாம். சந்தை இடையீட்டு விலையாக நுாறு கிலோ மாம்பழத்திற்கு ரூ.1545.41 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விலையில் 25 சதவீதம் அல்லது சந்தை விலைக்கும் விவசாயி பெற்ற விற்பனை விலைக்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசத்தில் எது குறைவோ அத்தொகை இழப்பீடாக வழங்கப்படும். ஒரு எக்டேருக்கு 7 டன் வீதம் அதிகபட்சமாக 2 எக்டேருக்கு 14 டன் வரை பலன் பெறலாம்.
விற்பனை நிலையங்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் மாம்பழக் கூழ் தயாரிப்பு நிறுவனங்களை சிறப்பு விற்பனைக்கூடங்களாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. மதுரையில் மாம்பழக் கூழ் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இல்லாததால் திண்டுக்கல்லில் உள்ள ஸ்ரீவாரி அக்ரோ புரொடக்ட், குறிஞ்சி அக்ரோ புரொடக்ட், ஆதித்யா அக்ரோ புரொடக்ட் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகள் தங்களது மாம்பழங்களை எடுத்து சென்று இந்நிறுவனங்களிடம் விற்கலாம். ஒரு மாதத்திற்கு இத்திட்டம் நடைமுறையில் இருக்கும். மேலும் விபரங்களுக்கு மதுரை விற்பனைக்குழு செயலாளர் அழகுராஜாவை 85266 18684ல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.